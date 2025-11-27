На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поговорил с главами Минобороны России и Белоруссии

Путин поговорил в Бишкеке с Белоусовым и главой Минобороны Белоруссии Хрениным
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «RIA_Kremlinpool»

Президент Российской Федерации Владимир Путин «на ногах» переговорил с министром обороны России Андреем Белоусовым и главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным в столице Киргизии Бишкеке, где находится с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что общение состоялось после заседания саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в расширенном составе. Российский лидер разговаривал с министрами обороны около пяти минут, после чего попрощался с ними и пожал им руки.

До этого сообщалось, что Путин в ходе заседания предложил запустить масштабную программу оснащения сил ОДКБ российскими вооружениями, доказавшими свою эффективность в зоне боевых действий.

Президент РФ находится в Киргизии с государственным визитом. Он пробудет в Бишкеке до 27 ноября.

В рамках рабочей поездки глава российского государства также провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По данным пресс-службы белорусского лидера, переговоры длились 1 час 37 минут вместо запланированных 40 минут

Ранее Путина в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке встретили киргизские богатыри.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами