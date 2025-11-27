На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов заявил о вызовах перед Киргизией и РФ по сохранению порядка в Центральной Азии

РИА Новости

Россия и Киргизия стоят перед серьезными вызовами по обеспечению стабильности в Центральной Азии и мире. Об этом сказал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, пишет ТАСС.

«Мы стоим перед очень серьезными вызовами, связанными со стабильностью ситуации в Центральной Азии, в мире в целом. <...> И наша с вами общая ответственность — обеспечить стабильность, безопасность в этом регионе», — сказал Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Киргизии Русланом Мукамбетовым в Бишкеке.

По словам главы оборонного ведомства, эту цель нужно реализовать максимально эффективно.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с киргизским коллегой Садыром Жапаровым сотрудничество стран в военной и военно-технической сфере. По словам российского лидера, размещенная в Киргизии объединенная российская военная база вносит важный вклад в укрепление обороноспособности республики и обеспечение безопасности, а также стабильности во всей Центральной Азии.

Ранее стало известно, что у резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке Путина ждал необычный сюрприз.

