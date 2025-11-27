В МИД России исключили размещение сил «коалиции желающих» на Украине

Присутствие «коалиции желающих» на Украине после завершения конфликта невозможно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает «Интерфакс».

По его мнению, идея Европы разместить военный контингент на Украине «подрывает весь смысл и содержание мирного соглашения».

26 ноября газета Politico писала, что Великобритания «очень хорошо подготовилась» к возможной отправке войск так называемой европейской «коалиции желающих» на Украину.

Как отмечалось в материале, 25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании новой совместной оперативной группы во главе с Францией и Великобританией при участии США и Турции. Она призвана определить точные детали военной поддержки, которую Европа окажет в рамках мирного соглашения.

Макрон в эфире радиостанции RTL заявил, что так называемая «коалиция желающих» хочет после завершения конфликта разместить свой военный контингент на Украине «на второй линии, вдали от фронта».

Ранее в Европе признались, что не хотят «воевать с русскими».