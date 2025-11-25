Макрон раскрыл планы «коалиции желающих» по размещению солдат на Украине

Макрон: «коалиция желающих» хочет разместить силы вдали от фронта на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире радиостанции RTL заявил, что так называемая «коалиция желающих» хочет после завершения конфликта разместить свой военный контингент на Украине «на второй линии, вдали от фронта».

«Мы никогда не планировали размещение в зоне фронта, поскольку это не наша задача», — заявил он.

По словам французского лидера, одним из вариантов может стать размещение «на запасных площадках в Киеве и Одессе». Он добавил, что в данном вопросе есть момент конфиденциальности, поскольку все устроено более сложно. Макрон отметил, что военный контингент со стороны объединения находится на этапе формирования.

Президент Франции объяснил, что «британские, французские и турецкие солдаты» уже после окончания боевых действий будут пребывать на территории страны, чтобы обеспечить Киеву безопасность и обучить военнослужащих.

До этого представитель Еврокомиссии Паула Пинью сообщила, что очередное заседание контактной группы по поставкам оружия Украине в составе «коалиции желающих» запланировано на 25 ноября. По ее словам, заседание пройдет в формате видеоконференции. Пинью не привела дополнительные подробности.

Ранее Макрон сообщил, что французскую молодежь не отправят на Украину.