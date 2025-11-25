На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрон раскрыл планы «коалиции желающих» по размещению солдат на Украине

Макрон: «коалиция желающих» хочет разместить силы вдали от фронта на Украине
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире радиостанции RTL заявил, что так называемая «коалиция желающих» хочет после завершения конфликта разместить свой военный контингент на Украине «на второй линии, вдали от фронта».

«Мы никогда не планировали размещение в зоне фронта, поскольку это не наша задача», — заявил он.

По словам французского лидера, одним из вариантов может стать размещение «на запасных площадках в Киеве и Одессе». Он добавил, что в данном вопросе есть момент конфиденциальности, поскольку все устроено более сложно. Макрон отметил, что военный контингент со стороны объединения находится на этапе формирования.

Президент Франции объяснил, что «британские, французские и турецкие солдаты» уже после окончания боевых действий будут пребывать на территории страны, чтобы обеспечить Киеву безопасность и обучить военнослужащих.

До этого представитель Еврокомиссии Паула Пинью сообщила, что очередное заседание контактной группы по поставкам оружия Украине в составе «коалиции желающих» запланировано на 25 ноября. По ее словам, заседание пройдет в формате видеоконференции. Пинью не привела дополнительные подробности.

Ранее Макрон сообщил, что французскую молодежь не отправят на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами