Экс-военный атташе Британии Форман: Европа не хочет воевать с Россией на Украине

Страны так называемой «коалиции желающих» по-настоящему не смогут обеспечить гарантии безопасности Украине, потому что Европа «не хочет воевать с русскими». Об этом заявил бывший военный атташе Великобритании в России Джон Форман, передает газета Politico.

«Мы никогда не сможем обеспечить надежные гарантии безопасности — только США и, возможно, ключевые союзники могут это сделать, поскольку никто не хочет воевать с русскими, если мир нарушится», — подчеркнул он.

На этом фоне газета Politico писала 26 ноября, что Великобритания «очень хорошо подготовилась» к возможной отправке войск так называемой европейской «коалиции желающих» на Украину.

Как отмечалось в материале, 25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании новой совместной оперативной группы во главе с Францией и Великобританией при участии США и Турции. Она призвана определить точные детали военной поддержки, которую Европа окажет в рамках мирного соглашения.

Макрон в эфире радиостанции RTL заявил, что так называемая «коалиция желающих» хочет после завершения конфликта разместить свой военный контингент на Украине «на второй линии, вдали от фронта».

Ранее Макрон сообщил, что французскую молодежь не отправят на Украину.