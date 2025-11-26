В Кремле прокомментировали утечку в СМИ обсуждения мирного плана США по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связывает утечки обсуждения вокруг Украины с попытками сорвать урегулирование вооруженного конфликта, но призвал не преувеличивать значение подобных публикаций. Об это сообщает ТАСС.

«То, что будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать эти тенденции на выход в мирное русло, — это однозначно», — сказал представитель Кремля

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заверил, что Россия непричастна к «сливу» его разговоров с Уиткоффом в СМИ.

25 ноября представители служб, занимающиеся вопросом Украины, участвовали в переговорах России, США и Украины в Абу-Даби, директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина там не было. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, представители спецслужб России и Украины в ходе встречи обсудили сложные, «щепетильные» вопросы, включая обмены пленными. Он добавил, что на переговорах также был «рояль в кустах». Так он прокомментировал присутствие министра армии США Дэна Дрисколла, который занимается «украинским досье».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, сколько пунктов мирного плана получила Россия от США.