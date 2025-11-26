На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали утечку в СМИ обсуждения мирного плана США по Украине

Песков призвал не преувеличивать значение утечек разговоров по Украине
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связывает утечки обсуждения вокруг Украины с попытками сорвать урегулирование вооруженного конфликта, но призвал не преувеличивать значение подобных публикаций. Об это сообщает ТАСС.

«То, что будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать эти тенденции на выход в мирное русло, — это однозначно», — сказал представитель Кремля

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заверил, что Россия непричастна к «сливу» его разговоров с Уиткоффом в СМИ.

25 ноября представители служб, занимающиеся вопросом Украины, участвовали в переговорах России, США и Украины в Абу-Даби, директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина там не было. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, представители спецслужб России и Украины в ходе встречи обсудили сложные, «щепетильные» вопросы, включая обмены пленными. Он добавил, что на переговорах также был «рояль в кустах». Так он прокомментировал присутствие министра армии США Дэна Дрисколла, который занимается «украинским досье».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, сколько пунктов мирного плана получила Россия от США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами