Ушаков заверил, что Россия непричастна к «сливу» его разговоров с Уиткоффом в СМИ

Ушаков: если кто-то и сливает закрытые разговоры с Уиткоффом, то не Россия

Россия не занимается «сливом» в прессу закрытых разговоров с иностранными политиками. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту «России-1» Павлу Зарубину, комментируя публикации в СМИ, якобы содержащие «расшифровки» бесед дипломата со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

«Кто-то сливает, кто-то прослушивает — но не мы», — подчеркнул российский чиновник.

По словам Ушакова, он часто разговаривает с Уиткоффом, но содержание их контактов он не комментирует, поскольку они носят закрытый характер.

Помощник президента РФ добавил, что достигнута предварительная договоренность о приезде Уиткоффа в Москву.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о скором заключении сделки по Украине.