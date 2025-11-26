На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп прокомментировал слитые разговоры Уиткоффа и Ушакова

Трамп назвал переговоры между Москвой и Вашингтоном стандартной вещью
true
true
true
close
Aaron Schwartz/Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не читал публикацию Bloomberg со стенограммой разговоров спецпосланника США Стива Уиткоффа и помощника президента РФ Юрия Ушакова, однако назвал сами переговоры между Вашингтоном и Москвой «обычными» и «стандартными». Трансляцию его беседы с журналистами вел YouTube-канал Белого дома.

«Это стандартная вещь, понимаете? <…> Он [Уиткофф] должен «продать» Украину России. Это то, что делает переговорщик», — заявил Трамп.

Американский лидер также сообщил, что число пунктов в мирном плане США по Украине было сокращено с 28 до 22. Трамп добавил, что крайнего срока для заключения мирного соглашения нет.

До этого агентство Bloomberg распространило информацию о документе неясного происхождения, в котором, как утверждается, представители России и США обсуждали мирный план, который американцы должны были «представить как свой».

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что эта информация — фейк, опровергнув наличие записей телефонных переговоров с участием Ушакова и Уиткоффа.

Ранее Трамп ответил, на какие уступки могла бы пойти Россия для урегулирования на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами