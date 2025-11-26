Трамп прокомментировал слитые разговоры Уиткоффа и Ушакова

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не читал публикацию Bloomberg со стенограммой разговоров спецпосланника США Стива Уиткоффа и помощника президента РФ Юрия Ушакова, однако назвал сами переговоры между Вашингтоном и Москвой «обычными» и «стандартными». Трансляцию его беседы с журналистами вел YouTube-канал Белого дома.

«Это стандартная вещь, понимаете? <…> Он [Уиткофф] должен «продать» Украину России. Это то, что делает переговорщик», — заявил Трамп.

Американский лидер также сообщил, что число пунктов в мирном плане США по Украине было сокращено с 28 до 22. Трамп добавил, что крайнего срока для заключения мирного соглашения нет.

До этого агентство Bloomberg распространило информацию о документе неясного происхождения, в котором, как утверждается, представители России и США обсуждали мирный план, который американцы должны были «представить как свой».

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что эта информация — фейк, опровергнув наличие записей телефонных переговоров с участием Ушакова и Уиткоффа.

Ранее Трамп ответил, на какие уступки могла бы пойти Россия для урегулирования на Украине.