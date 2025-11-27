На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров не примет участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ

Захарова: Россию на заседании СМИД ОБСЕ в Вене представит замглавы МИД РФ Грушко
true
true
true
close
Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Вене. Об этом сообщает ТАСС.

«Российскую сторону будет представлять заместитель министра иностранных дел, господин [Александр] Грушко», — сказала Захарова.

Заседание СМИД ОБСЕ будет проходить 4 и 5 декабря в Вене.

В начале ноября глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Запад превратил Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в площадку проукраинской государственной пропаганды.

Исполняющий обязанности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин заявил, что ОБСЕ находится в кризисе, потому что отошла от первоначальных задач.

Ранее сообщалось, что Россия получила от форума ОБСЕ пять «высокомерных отказов».

