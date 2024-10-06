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Дипломат РФ заявила, что Россия получила от форума ОБСЕ пять «высокомерных отказов»

Дипломат Жданова: пять высокомерных отказов на выступления получила РФ от ОБСЕ

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Алексей Витвицкий

Россия с зимы 2024 года получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) пять «высокомерных» отказов на приглашение высокопоставленных докладчиков из РФ для изложения позиции Москвы на Форуме. Об этом заявила исполняющая обязанности главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, сообщает РИА Новости.

Она сказала, что в нынешнем году ситуация на ФСОБ была «крайне нестабильной». Как отметила дипломат, российской делегации приходилось предпринимать жесткие ответные меры из-за конфронтационной линии, которую проводили председательствовавшие страны, которые всячески ущемляли интересы РФ.

«Со стороны стоявших у председательского штурвала Форума Кипра (зимой) и Хорватии (весной-летом) мы получили пять высокомерных отказов на приглашение российских высокопоставленных докладчиков для изложения нашей позиции на Форуме», — пояснила Жданова.

По ее словам, дошло до того, что даже студентам из России перекрыли доступ к подключению к заседаниям в качестве слушателей, хотя учащиеся из других стран ОБСЕ имеют такую возможность, которой они активно пользуются.

Дипломат также отметила, что в этих условиях российская делегация не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний ФСОБ в летнем триместре. Она добавила, что интересы РФ ущемляются, поэтому нормальная переговорная работа невозможна.

4 октября газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что Россия не планирует выходить из ОБСЕ, несмотря на «притеснение» страны.

Ранее Лавров назвал Борреля и Блинкена трусами за «побег» с заседания СМИД ОБСЕ.

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