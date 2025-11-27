На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД рассказали об ответе России на решение Евросоюза по мультивизам

Грушко: Россия работает над ответными мерами после решения ЕС по мультивизам
true
true
true
close
Пресс-служба МИД РФ

Российская сторона работает над ответными мерами после решения Евросоюза по мультивизам и ограничениям передвижений дипломатов. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Уже, наверное, неделю посольства Евросоюза перестали выдавать многократные визы, хотя продолжают вызывать», — заявил он.

По словам дипломата, 25 января вступит в силу решение об уведомительном режиме для перемещения российских дипломатов в аккредитованных странах ЕС. Он добавил, что на данный момент нет четкого понимания того, как это будет администрироваться и работать.

Грушко заверил, что российская сторона уже сейчас работает над ответными мерами, потому что система дипломатических и политических связей основывается на принципах равноправия. Это положение касается и туристической сферы.

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. Согласно новым правилам, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Эти меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

Позже трэвел-эксперт Алексей Кукаевский заявил, что новые ограничения ЕС о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам не вызовут серьезных перемен в туристическом бизнесе. При этом цены на услуги по оформлению документов могут вырасти.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о запрете многократных шенгенских виз для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами