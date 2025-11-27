В МИД рассказали об ответе России на решение Евросоюза по мультивизам

Российская сторона работает над ответными мерами после решения Евросоюза по мультивизам и ограничениям передвижений дипломатов. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Уже, наверное, неделю посольства Евросоюза перестали выдавать многократные визы, хотя продолжают вызывать», — заявил он.

По словам дипломата, 25 января вступит в силу решение об уведомительном режиме для перемещения российских дипломатов в аккредитованных странах ЕС. Он добавил, что на данный момент нет четкого понимания того, как это будет администрироваться и работать.

Грушко заверил, что российская сторона уже сейчас работает над ответными мерами, потому что система дипломатических и политических связей основывается на принципах равноправия. Это положение касается и туристической сферы.

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. Согласно новым правилам, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Эти меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

Позже трэвел-эксперт Алексей Кукаевский заявил, что новые ограничения ЕС о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам не вызовут серьезных перемен в туристическом бизнесе. При этом цены на услуги по оформлению документов могут вырасти.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о запрете многократных шенгенских виз для россиян.