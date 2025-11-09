Захарова высказалась о запрете многократных шенгенских виз для россиян

Захарова: Россия не допустит, чтобы ответ на визовые ограничения был ей в ущерб

Россия не допустит, чтобы Европейский союз (ЕС) спровоцировал ее на ответные меры в визовой сфере, способные нанести ущерб национальным интересам страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.

«Ответные меры будут, но они будут приниматься в соответствии и с учетом, в первую очередь, наших национальных интересов», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что ответные меры России могут приобрести зеркальный или «гибридный» формат. Также, по словам представителя ведомства, при необходимости ответ страны может действовать асимметрично.

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

