Трамп не намерен встречаться с Зеленским до подписания соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп не намерен проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским до подписания соглашения по Украине. Об этом сообщает газета Politico.

«Трамп заявил, что не пригласит лидера Украины в Белый дом до подписания соглашения», — говорится в сообщении издания.

Отмечается при этом, что гарантии безопасности Украины являются приоритетом администрации президента США Дональда Трампа. В этой связи госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио упомянул о гарантиях безопасности для Украины во время переговоров с Киевом Женеве, «но не вдавался в подробности», пишет Politico.

До этого CNN со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника писал, что в представленном США мирном плане существуют как минимум три пункта, которые являются «красными линиями» для Украины и могут помешать дальнейшему прогрессу в переговорах. В первую очередь речь идет о «щекотливом вопросе» передачи территорий Донбасса, включая так называемый украинский «пояс крепостей». Еще один пункт – «спорное предложение» об ограничении численности ВСУ, сообщил собеседник.

Ранее Сибига анонсировал переговоры Украины и США по мирному соглашению.