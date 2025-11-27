Лукашенко отказался быть посредником по Украине

Лукашенко заявил, что не пытается быть посредником на переговорах по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намеревается стать посредником на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Слова политика в беседе со СМИ опубликовала его пресс-служба.

«Вы же слышите: все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью. Кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил? Поэтому я не стремлюсь к этому», — сказал Лукашенко.

При этом президент отметил, что Минск готов стать площадкой для переговоров, если это потребуется.

До этого Лукашенко заявил, что при разработке мирного плана по урегулированию на Украине США провели серьезную работу по учету позиций всех сторон, но Россия оказалась более договороспособной, чем республика.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко обратился к Зеленскому с предупреждением.