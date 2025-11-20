Лукашенко обратился к Зеленскому с предупреждением

Лукашенко предупредил Зеленского, что его могут убрать

Украинского лидера Владимира Зеленского могут «убрать» на фоне разразившегося на Украине коррупционного скандала. Об этом, передает БелТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им управляли, а сейчас тем более: «Этого убери, этого, этого, этого…» Убирает. Но уберут же и тебя», — подчеркнул он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента и его «кошельком».

На этом фоне газета Financial Times писала, что Зеленскому следует уволить главу офиса украинского президента Андрея Ермака и сформировать новое правительство из «реформаторов».

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что глава офиса украинского президента Ермак давал главе Службы безопасности Украины (СБУ) указания задержать следователей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Ранее на Украине нашли прослушку в квартире Миндича.