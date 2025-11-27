Политолог раскрыл, кто может стоять за «сливом» переговоров Уиткоффа и Ушакова

Политолог Блохин: за утечкой переговоров Уиткоффа и Ушакова может стоять Киев

Очевидно, что Москва не стала бы публиковать расшифровки телефонных переговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника лидера США Стива Уиткоффа. В данном случае необходимо искать тех, кому выгоден срыв мирного трека, то есть в деле может быть замешана Украина. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Ее задача предать огласке все переговоры, и, следовательно, их саботировать. Даже неважно, какие там пункты. А важно, что сама общественность будет все это обсуждать», — пояснил эксперт.

Какими бы ни были тезисы переговоров, всегда найдутся те, кто «за» и кто «против», добавил он.

До этого агентство Bloomberg разместило на сайте две стенограммы телефонных разговоров: между Ушаковым и Уиткоффом от 14 октября, а также между Ушаковым и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым от 29 октября.

Сам Дмитриев позднее назвал публикацию фейком, а Ушаков заверил, что Россия непричастна к «сливу» его разговоров с Уиткоффом.

Ранее в Турции заявили о риске эскалации на Украине.