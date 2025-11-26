В Турции заявили о риске эскалации на Украине

В настоящее время есть события, которые указывают на риск эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговое заявление заседания Совета безопасности Турции.

«Была рассмотрена текущая ситуация в российско-украинском конфликте и подчеркнута необходимость поиска дипломатического решения в свете событий, указывающих на риск дальнейшей эскалации», — говорится в документе

В Совбезе Турции добавили, что страна продолжит прилагать усилия для установления прочного и справедливого мира.

26 ноября телеканал CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

