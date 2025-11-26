На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дмитриев назвал фейком публикацию Bloomberg о переговорах с США

Дмитриев назвал фейком расшифровку телефонных переговоров Ушакова и Уиткоффа
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг публикацию агентства Bloomberg о наличии записи телефонных переговоров с участием помощника президента РФ Юрия Ушакова и американского представителя Стива Уиткоффа. Свой комментарий в соцсети X он ограничил одним словом.

«Фейк», — написал Дмитриев в соцсети, комментируя публикацию издания.

Агентство Bloomberg распространило информацию о документе неясного происхождения, в котором, как утверждается, представители России обсуждали с американцами мирный план, который США должны были «представить как свой».

Как отмечал глава РФПИ, те, кто критикует американский план урегулирования украинского конфликта, препятствуют установлению мира, выдвигая нежизнеспособные предложения, и получают выгоду от продолжения боевых действий.

Сделка по мирному урегулированию на Украине близка к своему завершению и может быть заключена уже в ближайшие дни, выразил уверенность президент США Дональд Трамп. Стив Уиткофф посетит Москву, где его должен принять президент Владимир Путин. The New York Times пишет, что в администрации Трампа сомневаются, что Москва согласится на новую версию мирного плана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп ответил, на какие уступки могла бы пойти Россия для урегулирования на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
