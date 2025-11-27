Эксперт усомнился, что РФ прямо участвовала в составлении мирного плана Трампа

Вероятнее всего, Россия имеет к мирному плану США по Украине весьма опосредованное отношение. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Данила Груеев.

Он обратил внимание, что в документе есть пункты, которые Москва вряд ли продвигала, и в то же время есть те, которых нет, но российская сторона о них постоянно говорит. Один из них — вопросы, связанные с Русской православной церковью.

Эксперт сделал вывод, что мирный план США составлен именно американцами и ими же «слит» в Сеть.

«Но тут сразу стоит сказать, что Россия от этого плана не отказывается. Мы неоднократно говорили о том, что необходимо этот план дорабатывать, перерабатывать, некоторые пункты убирать, некоторые пункты добавлять», — сказал Гуреев.

США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов, на прошлой неделе. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

