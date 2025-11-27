На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России спрогнозировали отношения с НАТО после окончания конфликта на Украине

Депутат Журова: экономика НАТО не позволит альянсу начать дружить с Россией
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Экономика Североатлантического альянса не позволит НАТО начать дружить с Россией после окончания украинского конфликта. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась заместитель председателя комитета Государственной думы по международным отношениям Светлана Журова.

Она отметила, что альянс принципиально создавался как противоборствующий РФ.

«Как тут можно дружить, если против нас в Америке принят бюджет как против стратегического врага? Альянс увеличил взнос стран Европы до 5%? То есть они же тогда должны это все снизить. А это же деньги, кто на это пойдет», — сказала Журова.

Депутат подчеркнула, что альянс мотивирован тем, что Российская Федерация — агрессор.

«Здесь такая экономическая подоплека, которая просто не позволит НАТО с нами начать дружить. Паритет держать — да», — считает она.

26 ноября Журова заявила, что Россия может пойти на уступки в мирном плане по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в Госдуме назвали «неприемлемым жульничеством» одну лазейку в плане по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами