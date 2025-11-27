В России спрогнозировали отношения с НАТО после окончания конфликта на Украине

Экономика Североатлантического альянса не позволит НАТО начать дружить с Россией после окончания украинского конфликта. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась заместитель председателя комитета Государственной думы по международным отношениям Светлана Журова.

Она отметила, что альянс принципиально создавался как противоборствующий РФ.

«Как тут можно дружить, если против нас в Америке принят бюджет как против стратегического врага? Альянс увеличил взнос стран Европы до 5%? То есть они же тогда должны это все снизить. А это же деньги, кто на это пойдет», — сказала Журова.

Депутат подчеркнула, что альянс мотивирован тем, что Российская Федерация — агрессор.

«Здесь такая экономическая подоплека, которая просто не позволит НАТО с нами начать дружить. Паритет держать — да», — считает она.

26 ноября Журова заявила, что Россия может пойти на уступки в мирном плане по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в Госдуме назвали «неприемлемым жульничеством» одну лазейку в плане по Украине.