Лукашенко рассказал, приняла ли Россия мирный план США по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что предложения американской стороны по вопросу урегулирования на Украине в основном были приняты Россией, однако Европа и Украина «на это не пойдут».

«Вот эти предложения (США по урегулированию на Украине — прим. ред.), которые признаны и приняты, в основном приняты, президентом (РФ Владимиром — прим. ред.) Путиным, (президент США Дональд — прим. ред.) Трамп их предложил, команда его», — заявил он.

По словам белорусского лидера, европейской и украинской сторонам «надо идти на это» и «артачиться» в данном вопросе не стоит. Он добавил, что они «цепляются за что попало». Такой подходит, по мнению Лукашенко, говорит о том, что дело не в содержании проекта мирного договора, а в том, что «они не хотят мира».

Глава Белоруссии заявил, что не обладает понимаем, зачем Европе и Украине «война». Он отметил, что «англичане не очень порядочную роль играют и заняли позицию».

Лукашенко также сообшил, что Белоруссия поддерживает усилия России по урегулированию конфликта на Украине.

21 ноября США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

Ранее Лукашенко обратился к Зеленскому с предупреждением.