Лукашенко поддержал Россию в процессе урегулирования на Украине

Лукашенко: Белоруссия поддерживает усилия РФ в реакции на план США по Украине
Evgenia Novozhenina/Reuters

Белоруссия поддерживает усилия России по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, передает БелТА.

«Что касается Беларуси, да, я вижу сегодня по реакции и всех членов ОДКБ, мы поддерживаем усилия [президента РФ] Владимира Путина, Российской Федерации в реагировании на предложение США по миру и мирному договору на Украине», — заявил он.

Лукашенко выразил надежду, что «это произойдет». По его словам, для мира необходимо, чтобы силы в Европе отказались от конфронтации. Глава Белоруссии отметил, что на данный момент не обладает представлением о том, как европейская сторона от нее откажется, поскольку постоянно занимается вооружением и перевооружением.

По его словам, вопрос оснащения был запущен, но Россия и США «смогут остановить этот процесс, договорившись с украинцами по мирному договору».

До этого Лукашенко заявил, что Украина примет предложенный США мирный договор. Он подчеркнул, что договор будет согласован, если американская сторона проявит высокий уровень дипломатии, однако в настоящий момент мяч находится на украинской стороне.

21 ноября США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

Ранее Лукашенко обратился к Зеленскому с предупреждением.

