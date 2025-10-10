Путин и Рахмон пообщались несколько минут после саммита СНГ

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон пообщались «на ногах» после заседания лидеров стран СНГ. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Президенты поговорили несколько минут, а затем покинули зал саммита вместе с остальными лидерами.

Ранее российский и таджиксикий лидеры подписали сразу несколько соглашений между странами. Путин и Рахмон также сделали совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества двух стран.

8 октября Путин прибыл в столицу Таджикистана с государственным визитом. В тот же день российский лидер и Рахмон провели обед в неформальной обстановке в ботаническом саду «Ирам» («Райский сад»). Перед этим главы государств прогулялись по территории сада, продолжив общение, которое начали еще в аэропорту.

Во время встречи Путин поблагодарил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона за внимательное отношение к русскому языку и культуре в стране. Он напомнил, что в России в ВУЗах учатся студенты из Таджикистана, кроме того, в стране открыты филиалы российских высших учебных заведений.

Ранее Путин назвал встречу с Рахмоном приятной.