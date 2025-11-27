Лукашенко верит в скорое завершение украинского конфликта

Лукашенко: как никогда верю, что конфликт на Украине близок к завершению

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что как «никогда» верит в скорое завершение украинского конфликта. Об этом пишет БелТА.

В то же время глава государства отметил, что ситуация может развернуться по-разному.

«Это война, и в любой момент может быть непредвиденная ситуация, которая может в целом повернуть обстановку вспять», — сказал Лукашенко.

До этого белорусский лидер назвал мирный план США по Украине работоспособным. По его мнению, это хорошая основа для переговоров, и работать с таким материалом нужно, но следует прописать все, что касается территорий, «до метра, километра, до мелочи». Лукашенко также подчеркнул, что план составлен в спешке, поэтому его надо корректировать и «представить в удобоваримом варианте».

27 ноября глава государства поддержал усилия России по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для мира необходимо, чтобы силы в Европе отказались от конфронтации.

Ранее Лукашенко обратился к Зеленскому с предупреждением.