Лукашенко оценил мирный план США по Украине

Мирный план США по Украине работоспособный, это хорошая основа для переговоров, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Бишкеке, передает БелТА.

По его словам, работать с таким материалом нужно, но необходимо его прописать до мелочей.

«План работоспособный. И Владимир Владимирович признает, что это хорошая основа для переговоров», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что план составлен в спешке, поэтому его надо корректировать и «представить в удобоваримом варианте». По мнению Лукашенко, все, что касается территорий, должно быть «прописано до метра, километра, до мелочи».

До этого он поддержал усилия России по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для мира необходимо, чтобы силы в Европе отказались от конфронтации. Глава Белоруссии отметил, что на данный момент не обладает представлением о том, как европейская сторона от нее откажется, поскольку постоянно занимается вооружением и перевооружением.

Ранее дипломат заявил, что Британию не интересует урегулирование на Украине.