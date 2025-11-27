На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко считает, что Украина примет предложенный США мирный договор

Лукашенко: Украина согласится на мирный договор США из-за ситуации на фронте
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина примет предложенный США мирный договор. Его слова приводит агентство БелТА.

По его словам, Минск поддерживает усилия Москвы по заключению мирного соглашения с Киевом. Лукашенко подчеркнул, что договор будет согласован, если американская сторона проявит высокий уровень дипломатии, однако в настоящий момент мяч находится на украинской стороне.

«И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью», — сказал он.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко обратился к Зеленскому с предупреждением.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
