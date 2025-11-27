СМИ сообщили о возможном предложении ЕК по российским активам

Euractiv: ЕК на следующей неделе может представить предложение по активам России

Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе может презентовать юридическое предложение об экспроприации замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на источники.

Отмечается, что новое предложение было подготовлено вопреки решительному протесту министра иностранных дел Бельгии Максима Прево, выраженному на заседании Совета по иностранным делам Евросоюза (ЕС).

Напомним, самый большой объем замороженных активов России в размере €191 млрд заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии.

До этого участники видеоконференции «коалиции желающих» предложили полностью использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Соответствующее заявление распространила пресс-служба правительства Германии.

24 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что лидеры стран Европейского союза хотят урегулировать вопрос с замороженными активами Российской Федерации до запланированного на декабрь саммита объединения.

Ранее в Бельгии предупредили Италию о рисках при экспроприации активов России.