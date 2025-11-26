«Коалиция желающих» предложила полностью использовать замороженные активы РФ для Украины

Участники видеоконференции «коалиции желающих» предложили полностью использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Соответствующее заявление распространила пресс-служба правительства Германии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнули важность скорейшего обеспечения долгосрочного финансирования Украины.

«Они подчеркнули, что скорейшее решение об обеспечении долгосрочного финансирования Украины, в том числе за счет полного использования замороженных российских активов, будет иметь решающее значение», — говорится в совместном заявлении лидеров.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на видеоконференции «коалиции желающих» выразила намерение обсудить с госсекретарем США Марко Рубио экспроприацию замороженных активов России.

Утром 25 ноября газета Politico сообщила, что некоторые дипломаты в Евросоюзе опасаются провала идеи с кредитом Украине за счет российских активов из-за мирного плана США. Речь идет о «репарационном кредите», для которого лидеры ЕС планируют использовать €140 млрд. Идея была поставлена на паузу из-за возражений со стороны Бельгии.

