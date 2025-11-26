В Бельгии высказались об экспроприации активов России

Бельгия убедила Италию в наличии серьезных рисков при экспроприации активов России. Об этом заявил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен в соцсети X.

Он отметил, что Бельгия не будет изымать российские активы и передавать их украинской стороне без гарантий Евросоюза от судебных исков и требований возврата денег.

Министр подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Киев, но в вопросе российских активов не позволит себя переубедить из-за большого количества скрытых рисков.

До этого сообщалось, что некоторые дипломаты в Евросоюзе опасаются, что идея с кредитом Украине за счет российских активов может провалиться из-за мирного плана США. Идея была поставлена на паузу из-за возражений со стороны Бельгии, которая не захотела брать на себя всю ответственность за использование средств.

Некоторые дипломаты надеются, что давление со стороны президента США Дональда Трампа заставит Бельгию и другие страны ЕС, имеющие сомнения по поводу плана заморозки активов, присоединиться к нему.

Ранее Мерц заявил, что финансовые аспекты плана США по Украине «неприемлемы».