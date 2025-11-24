На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Польши заявил о желании ЕС договориться по активам России до конца года

Туск: в ЕС полны решимости договориться по активам России до конца года
Geert Vanden Wijngaert/AP

Лидеры стран Европейского союза хотят урегулировать вопрос с замороженными активами Российской Федерации до запланированного на декабрь саммита объединения. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после неформального саммита ЕС по Украине в Луанде, передает ТАСС.

«Мы все полны решимости до конца года, а именно до саммита ЕС в декабре, урегулировать вопрос замороженных российских активов», — сказал глава польского кабмина в ходе брифинга.

В ноябре президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность в том, что Европейский союз (ЕС) примет решение о конфискации замороженных российских активов на основе предложений Европейской комиссии.

В этом же месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что Украина в 2026 году окажется в экономическом тупике. В связи с этим она предложила три варианта денежной помощи Киеву, один из которых состоит в изъятии замороженных российских активов.

Ранее в Британии предупредили, что арест замороженных активов РФ подорвет доверие к ЕС.

