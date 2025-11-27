Путин заявил, что для ОДКБ неоходима новая антитеррористическая стратегия

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе заявил, что Россия предлагает разработать новую антитеррористическую стратегию для организации. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, стратегия будет разработана в ходе председательства РФ в ОДКБ.

«Планируем начать совместную подготовку новой антитеррористической стратегии ОДКБ. Будем стремиться сделать все необходимое для дальнейшего решительного противодействия экстремизму», — поделился российский президент.

Он уточнил, что РФ вместе с партнерами по организации продолжит выявлять и ликвидировать международные террористические организации и их ячейки, а также пресекать каналы их финансирования.

Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке до 27 ноября. У главы российского государства также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также вдоль ковровой дорожки установили традиционные юрты.

