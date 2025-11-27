На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что визит Уиткоффа в Россию остается в силе

Рябков: поводов ставить визит Уиткоффа в РФ под сомнение нет
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что поводов ставить под сомнение визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию нет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никаких поводов ставить это (визит Уиткоффа в РФ. — «Газета.Ru») под вопрос у меня нет», — сказал Рябков.

При этом он уточнил, что понимания о точной дате визита Уиткоффа нет. Как только дата будет известна, будет формироваться повестка, отметил дипломат.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Москва готовится на следующей неделе принять спецпосланника Уиткоффа. В ходе визита планируется обстоятельная встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно информации Bloomberg, в октябре Стивен Уиткофф выступил с инициативой о разработке российско-американского плана по урегулированию украинского конфликта, аналогичного тому, который применялся в секторе Газа. Как утверждает агентство, это предложение было озвучено чиновником в ходе беседы с помощником президента РФ Юрием Ушаковым 14 октября. Позднее, как сообщается, Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев обсудили этот вопрос, причем Дмитриев предложил неофициально передать американской стороне российскую версию документа. Дмитриев назвал данную публикацию ложной, а Ушаков отметил, что происходит «слив» и «прослушивание» разговоров, однако подчеркнул, что к этому не причастна Россия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о влиянии ударов России по энергообъектам на переговоры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами