В МИД РФ заявили, что визит Уиткоффа в Россию остается в силе

Рябков: поводов ставить визит Уиткоффа в РФ под сомнение нет

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что поводов ставить под сомнение визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию нет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никаких поводов ставить это (визит Уиткоффа в РФ. — «Газета.Ru») под вопрос у меня нет», — сказал Рябков.

При этом он уточнил, что понимания о точной дате визита Уиткоффа нет. Как только дата будет известна, будет формироваться повестка, отметил дипломат.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Москва готовится на следующей неделе принять спецпосланника Уиткоффа. В ходе визита планируется обстоятельная встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно информации Bloomberg, в октябре Стивен Уиткофф выступил с инициативой о разработке российско-американского плана по урегулированию украинского конфликта, аналогичного тому, который применялся в секторе Газа. Как утверждает агентство, это предложение было озвучено чиновником в ходе беседы с помощником президента РФ Юрием Ушаковым 14 октября. Позднее, как сообщается, Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев обсудили этот вопрос, причем Дмитриев предложил неофициально передать американской стороне российскую версию документа. Дмитриев назвал данную публикацию ложной, а Ушаков отметил, что происходит «слив» и «прослушивание» разговоров, однако подчеркнул, что к этому не причастна Россия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о влиянии ударов России по энергообъектам на переговоры.