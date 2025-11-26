В Гвинее-Бисау военные создали орган по управлению страной

В Гвинее-Бисау военные создали высшее командование по управлению страной

Военные, захватившие в Гвинее-Бисау власть создали Высшее военное командование по восстановлению порядка в качестве органа управления страной. Об этом объявил бригадный генерал Денис Н'Канья, пишет ТАСС.

Командование будет руководить страной до дальнейшего уведомления. На данный момент неизвестно, кто возглавит орган.

Военные уже прекратили деятельность всех гражданских институтов, закрыли внешние границы Гвинеи-Бисау, ввели комендантский час в темное время суток.

Несколькими часами ранее действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате государственного переворота. По его словам, во время инцидента в отношении него не применялось насилие.

Позже президент страны подтвердил, что был свергнут.

Как сообщало агентство Reuters, военные «приостановили спорный избирательный процесс в стране, сославшись на необходимость прояснить ситуацию, прежде чем вернуться к конституционному порядку».

Ранее посольство РФ сообщило о ситуации в столице Гвинеи-Бисау.