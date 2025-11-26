На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посольство РФ сообщило о ситуации в столице Гвинеи-Бисау

Посольство РФ: вооруженные люди в форме захватили здание ЦИК в Гвинее-Бисау
Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные люди в форме захватили здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в столице Гвинеи-Бисау. Об этом сообщило РИА Новости посольство России в африканской стране.

«По имеющимся данным, вооруженные люди в форме захватили здание ЦИК», — сказал собеседник агентства.

26 ноября военные Гвинеи-Бисау сообщили о переходе государства под их полный контроль. Они объявили о закрытии государственных границ и приостановке избирательного процесса.

До этого президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате государственного переворота. По его словам, во время «государственного переворота» в отношении него не применялось насилие. Вместе с ним были арестованы два генерала и министр внутренних дел Боче Канде.

23 ноября в стране состоялись всеобщие выборы, после которых Эмбало объявил себя победителем. При этом официальное оглашение результатов выборов было запланировано на четверг, 27 ноября.

Ранее Путин рассказал о квотах на военное образование в России для бисайцев.

Переворот в Гвинее-Бисау
