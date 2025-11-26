В посольстве РФ высказались о ситуации вокруг президента Гвинеи-Бисау

По поводу положения президента Гвинеи-Бисау мару Сиссоку Эмбало поступают противоречивые сведения, ясности сейчас нет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российское посольство африканского государства.

«По поводу президента поступают противоречивые сведения из разных источников. Пока ясности нет», — сказали там.

До этого в российском посольстве агентству рассказали, что в столице Гвинеи-Бисау вооруженные люди в форме захватилизахватили здание Центральной избирательной комиссии.

Ранее Agence France-Presse писало, что военные страны сообщили о переходе государства под их полный контроль. После этого объявили о закрытии государственных границ и приостановке избирательного процесса.

26 ноября глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате государственного переворота. По словам президента, во время «государственного переворота» в отношении него не применялось насилие.

Как пишет издание Jeune Afrique, вместе с Эмбало были арестованы начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал Бьяге На Нтан, заместитель начальника штаба генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде.

