Военные Гвинеи-Бисау заявили о полном контроле над страной

Военные Гвинеи-Бисау сообщили о переходе государства под их полный контроль. Об этом сообщает Agence France-Presse, пишет РИА Новости.

«Военные офицеры Гвинеи-Бисау объявили о переходе страны под их «тотальный контроль» По словам журналиста AFP, за несколько часов до объявления о выходе из президентского дворца была слышна стрельба», — говорится в материале.

26 ноября глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате государственного переворота. По словам президента, во время «государственного переворота» в отношении него не применялось насилие.

Как пишет издание Jeune Afrique, вместе с Эмбало были арестованы начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал Бьяге На Нтан, заместитель начальника штаба генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде.

23 ноября в Гвинее-Бисау состоялись всеобщие выборы, после которых Эмбало объявил себя победителем. При этом официальное оглашение результатов выборов запланировано на четверг, 27 ноября.

