Посол назвал безосновательными обвинения в принадлежности РФ упавших в Молдавии БПЛА

Посол Озеров: у Москвы нет никаких намерений обострять отношения с Молдавией

Обвинения в принадлежности России упавших в Молдавии беспилотников не имеют оснований. Об этом сообщил ТАСС российский посол в Кишиневе Олег Озеров после посещения МИД Молдавии.

Он отметил, что предостерег бы власти Молдавии и СМИ от преждевременных выводов, поэтому он посоветовал ждать результатов расследования.

«В этой ситуации надо разбираться. Случайные инциденты, они, конечно, имеют место, поэтому это все требует отдельного расследования», — сказал дипломат.

Он добавил, что Россия не заинтересована обострять отношения с Молдавией. Посол отметил, что Кишинев не является стороной конфликта и необходимо дождаться результатов расследования и установления принадлежности упавших летательных аппаратов.

Накануне утром молдавские полицейские нашли неподалеку от города Салчия в районе Тараклия рухнувший дрон. После предварительного осмотра было установлено, что взрывчатых веществ в нем не обнаружено.

Ранее сообщалось, что Молдавия приобретет системы обнаружения и ликвидации беспилотников.