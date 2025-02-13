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МИД Молдавии вызвал российского посла

МИД Молдавии вызвал посла РФ после падения двух дронов на юге страны
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Vladislav Culiomza/Reuters

МИД Молдавии вызвал российского посла Олега Озерова после падения двух дронов на юге страны. Об этом сообщает Telegram-канал министерства.

Молдавские дипломаты назвали нарушения воздушного пространства страны «серьезной угрозой безопасности» и нарушением своего суверенитета.

«Подобные нарушения воздушного пространства Молдавии неприемлемы и не могут быть терпимы. Учитывая серьезность этих нарушений, министерство иностранных дел приняло решение о срочном вызове аккредитованного посла Российской Федерации в Кишиневе для получения официальных объяснений», — говорится в сообщении министерства.

До этого молдавские полицейские нашли неподалеку от города Салчия в районе Тараклия рухнувший дрон.

В декабре молдавская полиция сообщала об обнаружении частей упавшего беспилотника в селе Подгорены в Оргеевском районе.

Ранее сообщалось, что Молдавия приобретет системы обнаружения и ликвидации беспилотников.

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