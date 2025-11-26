На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Армении объявили о выходе страны из ОДКБ

Спикер парламента Симонян: Ереван фактически вышел из ОДКБ
close
Sergei Grits/AP

Армения фактически вышла из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил спикер Национального собрания (парламента) страны Ален Симонян, его слова приводит Armenpress в своем Telegram-канале.

Ему задали вопрос о том, почему Армения все еще не вышла из ОДКБ.

«Мы фактически вышли», — ответил Симонян.

Спикер армянского парламента посоветовал оставить все остальное на усмотрение целесообразности со стороны Еревана. При этом Симонян подчеркнул, что фактический выход из ОДКБ не является проявлением антироссийских настроений.

Тем временем замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил, что вопрос возможного выхода Армении из ОДКБ сейчас не обсуждается, такой задачи перед МИД республики не ставили.

В июле премьер-министр Никол Пашинян заявил, что выход Армении из ОДКБ вероятнее заморозки участия в объединении. При этом премьер Армении отметил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее Пашинян заявил, что ОДКБ «создает проблемы» для Армении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами