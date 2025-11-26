В Армении объявили о выходе страны из ОДКБ

Армения фактически вышла из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил спикер Национального собрания (парламента) страны Ален Симонян, его слова приводит Armenpress в своем Telegram-канале.

Ему задали вопрос о том, почему Армения все еще не вышла из ОДКБ.

«Мы фактически вышли», — ответил Симонян.

Спикер армянского парламента посоветовал оставить все остальное на усмотрение целесообразности со стороны Еревана. При этом Симонян подчеркнул, что фактический выход из ОДКБ не является проявлением антироссийских настроений.

Тем временем замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил, что вопрос возможного выхода Армении из ОДКБ сейчас не обсуждается, такой задачи перед МИД республики не ставили.

В июле премьер-министр Никол Пашинян заявил, что выход Армении из ОДКБ вероятнее заморозки участия в объединении. При этом премьер Армении отметил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее Пашинян заявил, что ОДКБ «создает проблемы» для Армении.