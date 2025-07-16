Пашинян высказался о выходе Армении из ОДКБ

Пашинян считает более вероятным выход Армении из ОДКБ, чем восстановление членства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает более вероятным выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чем восстановление членства в организации. Его слова приводит ТАСС.

«Более вероятно, что мы выйдем из ОДКБ, чем то, что мы разблокируем свое членство в этой организации», — сказал премьер Армении на пресс-конференции.

15 января министр обороны республики Сурен Папикян заявил, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто не принимает никакого участия в ОДКБ, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Служба внешней разведки Армении в своем докладе сочла маловероятным, что в 2025 году Ереван разморозит членство в ОДКБ. В СВР добавили, что продолжат подвергать сомнению авторитет данной структуры безопасности.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.