В Армении исключили выход из ОДКБ на данном этапе

Сафарян: вопрос выхода Армении из ОДКБ не стоит в повестке дня

Вопрос возможного выхода Армении из ОДКБ сейчас не обсуждается, такой задачи перед МИД республики не ставили. Об этом заявил журналистам замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян, передает ТАСС.

При этом он отметил, что Армения не участвует в работе ОДКБ, но и не препятствует принятию решений.

На просьбу объяснить, почему Армения остается в ОДКБ, но при этом не принимает участия в работе организации, Сафарян ответил, что такова политика Еревана на данном этапе — она основана на принципе диверсификации и балансирования.

В июле премьер-министр Никол Пашинян заявил, что выход Армении из ОДКБ вероятнее заморозки участия в объединении. При этом премьер Армении отметил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В октябре армянский премьер заявил, что невыполнение странами — членами ОДКБ обязательств по отношению к Армении сделало страну независимой.

24 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что представители Армении не будут принимать участие в саммите ОДКБ в Бишкеке 27 ноября.

Ранее Пашинян заявил, что ОДКБ «создает проблемы» для Армении.