Стало известно, с кем Зеленский готов обсуждать вопрос территорий

Бевз: Зеленский будет обсуждать вопрос территорий лишь с Путиным и Трампом
true
true
true
close
Omar Havana/AP

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос только с российским и американским коллегой Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил советник руководителя офиса украинского лидера Александр Бевз в беседе с итальянской газетой Repubblica.

По словам Бевза, участники переговоров в швейцарской Женеве отметили некоторые «чувствительные» моменты. О каких именно пунктах речь — он не уточнил.

«Конечно, они были скорректированы, и были попытки найти решения, но наш президент ясно дал понять: обсуждать украинскую территорию может только он, и только с Путиным или Трампом. Любое обсуждение границы должно начинаться с нынешней линии соприкосновения с российскими военными, а не за ее пределами», — сказал советник офиса Зеленского.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос о территориях Украины и численности Вооруженных сил страны должен решаться в Киеве.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для Вооруженных сил Украины и использование замороженных активов России.

Ранее Трамп заявил о «близости» сделки по Украине.

Переговоры о мире на Украине
