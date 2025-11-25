На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил о «близости» сделки по Украине

Трамп заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине очень близка
true
true
true

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине «очень близка». Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине «очень близка». Его слова с церемонии помилования индейки в честь приближающегося Дня благодарения приводит РИА Новости.

«Думаю, мы очень близки к заключению сделки. Скоро узнаем», — сказал Трамп.

Он вновь повторил, что надеялся, что достичь мира будет проще, однако указал на «прогресс» в урегулировании.

До этого телеканал ABC News сообщал, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации телеканала, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед».

В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом и подписать согласованные с Вашингтоном условия мирного плана по урегулированию конфликта с Россией в День благодарения.

Глава российского МИД Сергей Лавров тем временем заявил, что «это будет принципиально другой ситуацией», если из плана уберут договоренности, достигнутые на Аляске. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о «хороших» переговорах Дрисколла с представителями России.

