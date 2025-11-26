На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил вклад Лукашенко в переговорный процесс по Украине

Путин: Россия помнит о вкладе Лукашенко в переговорный процесс по Украине
true
true
true
close
Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил его вклад в переговорный процесс по Украине. Стенограмма переговоров опубликована на сайте Кремля.

«Я знаю, что вы всегда в курсе. Вас всегда это (переговорный процесс по Украине — «Газета.Ru») тоже беспокоит. И вы тоже один из тех людей, который стремится к тому, чтобы этот конфликт был закончен. Мы помним о вашем вкладе в урегулирование этого конфликта», — сказал глава государства.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Бишкеке в государственной резиденции «Ала-Арча». Президент России в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом.

В ходе переговоров Лукашенко заявил, что Минск готов принять продолжающиеся переговоры по урегулированию на Украине. По его словам, инициатива может быть реализована при желании сторон.

Ранее Украина назвала три «красные линии» в мирном плане США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами