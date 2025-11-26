Путин оценил вклад Лукашенко в переговорный процесс по Украине

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил его вклад в переговорный процесс по Украине. Стенограмма переговоров опубликована на сайте Кремля.

«Я знаю, что вы всегда в курсе. Вас всегда это (переговорный процесс по Украине — «Газета.Ru») тоже беспокоит. И вы тоже один из тех людей, который стремится к тому, чтобы этот конфликт был закончен. Мы помним о вашем вкладе в урегулирование этого конфликта», — сказал глава государства.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Бишкеке в государственной резиденции «Ала-Арча». Президент России в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом.

В ходе переговоров Лукашенко заявил, что Минск готов принять продолжающиеся переговоры по урегулированию на Украине. По его словам, инициатива может быть реализована при желании сторон.

Ранее Украина назвала три «красные линии» в мирном плане США.