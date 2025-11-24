На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле анонсировали неформальную встречу лидеров СНГ в Петербурге

Ушаков: в Петербурге 21 — 22 декабря пройдет неформальная встреча лидеров СНГ
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге 21 — 22 декабря пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран Содружество Независимых Государств (СНГ) и Высшего Евразийского экономического совета. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Помимо этой неформальной встречи будет проведено, это вполне официально, заседание Высшего Евразийского экономического совета, это заседание заранее запланировано», — добавил он.

10 октября президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, что СНГ не утрачивает своего значения, в том числе гуманитарного.

Также он отметил, что важно не утрачивать конкурентные преимущества в разных сферах, которые возникли еще во времена СССР, и эта задача возложена на СНГ.

Кроме того, российский лидер заявил во время визита в Таджикистан, что Россия поддерживает решение о создании формата «СНГ плюс».

Ранее Лукашенко упрекнул страны СНГ в эгоизме по отношению к России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами