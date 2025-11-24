В Кремле анонсировали неформальную встречу лидеров СНГ в Петербурге

В Санкт-Петербурге 21 — 22 декабря пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран Содружество Независимых Государств (СНГ) и Высшего Евразийского экономического совета. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Помимо этой неформальной встречи будет проведено, это вполне официально, заседание Высшего Евразийского экономического совета, это заседание заранее запланировано», — добавил он.

10 октября президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, что СНГ не утрачивает своего значения, в том числе гуманитарного.

Также он отметил, что важно не утрачивать конкурентные преимущества в разных сферах, которые возникли еще во времена СССР, и эта задача возложена на СНГ.

Кроме того, российский лидер заявил во время визита в Таджикистан, что Россия поддерживает решение о создании формата «СНГ плюс».

Ранее Лукашенко упрекнул страны СНГ в эгоизме по отношению к России.