В Кремле заявили о получении «последних версий» плана США по Украине

Россия получила последние версии плана США по урегулированию конфликта на Украине через неофициальные каналы. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Официальной [версии] нет, но бумага есть», — заявил Ушаков.

Помощник Путина указал, что речь идет о «нескольких бумагах» и «нескольких вариантах», где «кое в чем даже можно запутаться». Он подчеркнул, что «какие-то последние версии» попали к России.

До этого телеканал ABC News сообщал, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации телеканала, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед».

В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом и подписать согласованные с Вашингтоном условия мирного плана по урегулированию конфликта с Россией в День благодарения.

Глава российского МИД Сергей Лавров тем временем заявил, что «это будет принципиально другой ситуацией», если из плана уберут договоренности, достигнутые на Аляске. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков оценил процесс выстраивания отношений с США.