«Пытаются сорвать мир»: американист о «слитых» переговорах Ушакова и Уиткоффа

Политолог Дудаков: публикуя закрытые переговоры, Запад пытается сорвать мир
Global Look Press/РИА Новости

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал «слитые» телефонные переговоры помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника лидера США Стива Уиткоффа. По мнению эксперта, переговорный процесс по Украине пытаются сорвать, дальше таких попыток будет больше.

Он обратил внимание, что Уиткофф говорил в основном о технических вопросах согласования мирной сделки и давал советы, как российской стороне стоит разговаривать с президентом США Дональдом Трампом.

«Понятно, что «партия война», и в США, и в Европе, пытаются это представить так, как будто Уиткофф продался русским, и теперь отстаивает интересы России. Ну, ничего такого мы не увидели. Если бы такие обвинения имели под собой определенную силу, то, конечно, разговоры были бы совсем иные», — сказал Дудаков.

До этого агентство Bloomberg разместило на сайте две стенограммы телефонных разговоров: между Ушаковым и Уиткоффом от 14 октября, а также между Ушаковым и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым от 29 октября.

Сам Дмитриев позднее назвал публикацию фейком, а Ушаков заверил, что Россия непричастна к «сливу» его разговоров с Уиткоффом.

Ранее Ушаков назвал развивающейся ситуацию вокруг плана США по Украине.

