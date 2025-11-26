Ушаков назвал развивающейся ситуацию вокруг плана США по Украине

Ситуация вокруг мирного плана США по урегулированию вооруженного конфликта на Украине быстро развивается. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту «России-1» Павлу Зарубину.

«Да, все это, ситуация (вокруг плана — прим. ред.) быстро развивается», — сказал Ушаков.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков заявил, что Россия ни с кем детально не обсуждала план США по Украине.