В Кремле предрекли попытки сорвать мирный процесс по Украине

Песков: многие в разных странах попытаются сорвать мирный процесс по Украине
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что в разных странах, в том числе в США, будет много людей, пытающихся сорвать мирный процесс по украинскому конфликту. Об этом сообщает РИА Новости.

«На самом деле я бы не преувеличивал значение — первое. Но то, что будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать вот эти тенденции на выход в мирное русло - это однозначно, таких людей будет много», — сказал представителья Кремля, отвечая на вопрос о том, кому могут быть выгодны утечки по переговорам.

Незадолго до этого помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту «России-1» Павлу Зарубину, комментируя публикации в СМИ, якобы содержащие «расшифровки» бесед дипломата со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, заявил, что Россия не занимается «сливом» в прессу закрытых разговоров с иностранными политиками.

Ранее Трамп заявил о скором заключении сделки по Украине.

