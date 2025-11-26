Песков объяснил «чуть-чуть севший» голос Путина

«Чуть-чуть севший» голос является обычным делом для президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Голос чуть-чуть севший, это бывает», — сказал Песков.

Журналисты заметили, что у Путина немного сел голос во время его выступления с речью в Бишкеке.

До этого Песков сообщил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. При этом представитель Кремля добавил, что изредка российскому лидеру удается выкроить несколько выходных дней. Однако даже они не являются полноценными, поскольку президент продолжает выполнять свои обязанности, рассказал Песков.

Также пресс-секретарь отмечал, что Путин иногда купается в море, когда приезжает в Сочи, однако только если позволяет рабочий график.

В ноябре Путин заявил, что прошел ежегодное медицинское обследование. По его словам, это заняло у него почти двое суток с ночевкой в клинике. Президент уточнил, что с его здоровьем все хорошо.

Ранее в Госдуме заявили, что иностранные разведки не смогут измерить пульс Путина.