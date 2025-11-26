На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков объяснил «чуть-чуть севший» голос Путина

Песков назвал обычным делом севший голос Путина
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

«Чуть-чуть севший» голос является обычным делом для президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Голос чуть-чуть севший, это бывает», — сказал Песков.

Журналисты заметили, что у Путина немного сел голос во время его выступления с речью в Бишкеке.

До этого Песков сообщил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. При этом представитель Кремля добавил, что изредка российскому лидеру удается выкроить несколько выходных дней. Однако даже они не являются полноценными, поскольку президент продолжает выполнять свои обязанности, рассказал Песков.

Также пресс-секретарь отмечал, что Путин иногда купается в море, когда приезжает в Сочи, однако только если позволяет рабочий график.

В ноябре Путин заявил, что прошел ежегодное медицинское обследование. По его словам, это заняло у него почти двое суток с ночевкой в клинике. Президент уточнил, что с его здоровьем все хорошо.

Ранее в Госдуме заявили, что иностранные разведки не смогут измерить пульс Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами